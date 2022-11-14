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Памяти основоположника советской космической программы Керима Керимова 

"Вестник Кавказа"
Памяти основоположника советской космической программы Керима Керимова 

Сегодня председателю советской Государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых кораблей Кериму Кримову исполнилось бы 105 лет. С 1966 года он стал центральной фигурой советской космонавтики, управляющей гигантским комплексом, состоящим из сотен НИИ, заводов, центров подготовки… В советские времена эта фигура была засекречена, а сегодня его знает каждый школьник, а одна из московских школ даже носит его имя.

"Это удивительный человек, советский инженер, генерал-лейтенант советской армии. Его имя лишь с 1987 года стало появляться в печати, - говорит директор школы №1583 имени Керима Керимова Светлана Дворянцева. - Он был предан прежде всего своей профессии, своему народу, но родные для него народы - и русский, и азербайджанский. Недаром говорят: "Человек живет до тех пор, пока его помнят". В нашем образовательном учреждении чтут, помнят и продолжают его дело".

Педагог Рамида Гасымова рассказала, что школа №1583 носит имя Керима Керимова с 2010 года: "А в этом году с целью фундаментализации его имени у нас был открыт кадетский класс аэрокосмической направленности. На мероприятие приглашены в гости Роскосмос, "ЦНИИмаш", ЦПК имени Гагарина, космонавты, соратники, ближайшие родственники Керимова. Мы хотим, чтобы дети проложили дорогу в космос, которая когда-то была заложена самим Керимовым".

Советник по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана Заур Пашаев заметил, что "произнося напутствия перед космическим стартом Керимов умел найти подходящее слово и всегда желал благополучно вернуться на Землю. После распада СССР Керим Керимов поддерживал Научно-производственное объединение космических исследований Азербайджана, позже переименованное в Азербайджанское национальное аэрокосмическое агентство. Он был избран почетным членом Национальной Академии наук Азербайджана, за вклад в развитие советской азербайджанской науки Гейдар Алиев наградил Керима Керимова Орденом Славы".

Керим Татевян, внук Керима Керимова рассказал: "Он был обычным человеком. Я только с возрастом стал понимать, как много у него было жизненных сил. Приходя с работы, с совещания Госкомиссии, он всегда находил время пообщаться с нами, поговорить. С моим старшим братом они даже сами вместе делали гитару. Он был вообще рукодельник, многое построил своими руками. Словом, был способным во всех смыслах человеком".

Памяти основоположника советской космической программы Керима Керимова 
Памяти основоположника советской космической программы Керима Керимова 
Памяти основоположника советской космической программы Керима Керимова 
Памяти основоположника советской космической программы Керима Керимова 
Памяти основоположника советской космической программы Керима Керимова 
Памяти основоположника советской космической программы Керима Керимова 
Памяти основоположника советской космической программы Керима Керимова 
Памяти основоположника советской космической программы Керима Керимова 
Памяти основоположника советской космической программы Керима Керимова 
Памяти основоположника советской космической программы Керима Керимова 
Памяти основоположника советской космической программы Керима Керимова 
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