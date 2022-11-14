Памяти основоположника советской космической программы Керима Керимова 

Сегодня председателю советской Государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых кораблей Кериму Кримову исполнилось бы 105 лет. С 1966 года он стал центральной фигурой советской космонавтики, управляющей гигантским комплексом, состоящим из сотен НИИ, заводов, центров подготовки… В советские времена эта фигура была засекречена, а сегодня его знает каждый школьник, а одна из московских школ даже носит его имя.

"Это удивительный человек, советский инженер, генерал-лейтенант советской армии. Его имя лишь с 1987 года стало появляться в печати, - говорит директор школы №1583 имени Керима Керимова Светлана Дворянцева. - Он был предан прежде всего своей профессии, своему народу, но родные для него народы - и русский, и азербайджанский. Недаром говорят: "Человек живет до тех пор, пока его помнят". В нашем образовательном учреждении чтут, помнят и продолжают его дело".

Педагог Рамида Гасымова рассказала, что школа №1583 носит имя Керима Керимова с 2010 года: "А в этом году с целью фундаментализации его имени у нас был открыт кадетский класс аэрокосмической направленности. На мероприятие приглашены в гости Роскосмос, "ЦНИИмаш", ЦПК имени Гагарина, космонавты, соратники, ближайшие родственники Керимова. Мы хотим, чтобы дети проложили дорогу в космос, которая когда-то была заложена самим Керимовым".

Советник по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана Заур Пашаев заметил, что "произнося напутствия перед космическим стартом Керимов умел найти подходящее слово и всегда желал благополучно вернуться на Землю. После распада СССР Керим Керимов поддерживал Научно-производственное объединение космических исследований Азербайджана, позже переименованное в Азербайджанское национальное аэрокосмическое агентство. Он был избран почетным членом Национальной Академии наук Азербайджана, за вклад в развитие советской азербайджанской науки Гейдар Алиев наградил Керима Керимова Орденом Славы".

Керим Татевян, внук Керима Керимова рассказал: "Он был обычным человеком. Я только с возрастом стал понимать, как много у него было жизненных сил. Приходя с работы, с совещания Госкомиссии, он всегда находил время пообщаться с нами, поговорить. С моим старшим братом они даже сами вместе делали гитару. Он был вообще рукодельник, многое построил своими руками. Словом, был способным во всех смыслах человеком".