Чем займется общетюркский инвестиционный фонд?

14 ноя. 21:15

Тюркский инвестиционный фонд, решение о создании которого приняли главы тюркских стран на саммите Организации тюркских государств в Самарканде, станет первым и ключевым совместным финансовым институтом, созданным тюркскими странами. Об этом сообщается на сайте ОТГ.

Фонд будет заниматься мобилизацией экономического потенциала стран ОТГ для укрепления взаимного торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов.

Организация будет в первую очередь поддерживать малые и средние предприятия (МСП), финансируя их через активы фонда и иные компетентные финансовые учреждения.

В числе приоритетов фонда - содействие предпринимательству, росту, созданию рабочих мест, исследованиям и инновациям, социально-экономическому развитию стран ОТГ.