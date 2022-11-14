Исследование: в СКФО не хватает рабочих и продавцов

14 ноя. 21:18

На сегодняшний день самыми дефицитными в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) являются сотрудники сферы продаж, рабочий персонал, медики и фармацевты, - сообщила аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы рекрутинговой платформы HeadHunter Анастасия Кабинова.

"Как показало исследование компании, в дефиците также представители сферы строительства и недвижимости, а также работники транспортно-логистической отрасли и производственники - на одну вакансию здесь приходится не больше 2,5 резюме, что говорит о выраженном дефиците кадров", - цитирует собеседницу ТАСС.

А вот юристов в регионе избыток - на одну вакансию в этой сфере приходится 11,7 резюме или около 12 кандидатов на место. Традиционно высокая конкуренция и среди недавних выпускников и молодых специалистов (9,3 резюме на вакансию), и среди бухгалтеров и финансистов (6 резюме на вакансию).

При этом, несмотря на общее замедление динамики вакансий, в ряде профессиональных сфер число вакансий все же растет. В целом конкуренция за рабочие места среди соискателей на Северном Кавказе по итогам октября вернулась к показателям начала 2022 года - на одну вакансию в среднем по региону приходится около пяти активных резюме.