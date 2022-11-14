Власти КБР будут развивать текстильную промышленность

14 ноя. 20:44

Фабрика по производству трикотажного полотна, которую планируют построить в Нальчике, поможет увеличить долю отечественных трикотажных полотен на российском рынке, рассказал на встрече с главой региона Казбеком Коковым зампред правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, - говорится в сообщении аппарата вице-премьера на сайте правительства.

Глава КБР рассказал о планах по строительству в регионе завода по производству трикотажного полотна, "Этому проекту необходимо будет оказать поддержку", - отметил Мантуров, передает ТАСС.

Также глава российского Минпрома отметил высокие показатели индекса промышленного производства КБР: за девять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом его рост составил 104%. Как пояснил Казбек Коков, благодаря своевременным мерам поддержки промпредприятий удалось не только сохранить региональную экономику в период санкционного давления, но и обеспечить ее рост.