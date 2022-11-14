Премьеры России и Азербайджана примут участие в XI межрегиональном форуме в Баку

14 ноя. 20:34

XI Азербайджано-российский межрегиональный форум состоится 17-18 ноября в Баку, об этом рассказал информированный источник.

Как передает "Интерфакс-Азербайджан", участники обсудят вопросы инвестиционного взаимодействия, транспортной инфраструктуры, бизнеса, сотрудничества в сельском хозяйстве и углубления гуманитарных контактов.

В официальном открытии будут участвовать премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов.

На пленарном заседании выступят глава Минэкономразвития РФ Максима Решетникова и глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров.