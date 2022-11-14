Два жителя Ботлихского района сдали в полицию целый арсенал оружия

14 ноя. 20:30

Сотрудники отдела МВД в Ботлихском районе Дагестана были в шоке, когда два жителя района принесли им более десяти единиц огнестрельного оружия, боеприпасы к ним, гранаты и взрывчатку, - сообщает пресс-служба МВД республики.

"Один мужчина принес с собой шесть автоматов АКМ и АК-74, две винтовки Мосина 7,62 мм, два охотничьих ружья ТОЗ-8м, два пистолета Макарова, самодельный револьвер и патроны разных калибров. Другой обнаружил у себя при разборе подсобного помещения и сдал полицейским два гранатомета, 60 тротиловых шашек, 24 выстрелов ВОГ-17, 36 гранат и патроны", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Как рассказали мужчины, оружие осталось со времен боевых действий 1999 года.