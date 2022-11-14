РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Стало известно, чем занимается основатель "Грузинской мечты" Иванишвили

Стало известно, чем занимается основатель &quot;Грузинской мечты&quot; Иванишвили

Лидер правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе рассказал, чем занимается сейчас ее основатель и бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили.

По словам политика, он в данный момент занимается новым проектом, посвященным разведению исчезающих видов птиц.

"Большой агрокомплекс , созданный Бидзиной Иванишвили внесет особый вклад в сохранение биоразнообразия Грузии", - цитирует Кобахидзе "Новости-Грузия".

Он уточнил, что Иванишвили занимается этим и другими масштабными благотворительными проектами несмотря на финансовый шантаж и серьезные препятствия, которые ставятся перед ним.

1130 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version