Стало известно, чем занимается основатель "Грузинской мечты" Иванишвили

14 ноя. 20:23

Лидер правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе рассказал, чем занимается сейчас ее основатель и бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили.

По словам политика, он в данный момент занимается новым проектом, посвященным разведению исчезающих видов птиц.

"Большой агрокомплекс , созданный Бидзиной Иванишвили внесет особый вклад в сохранение биоразнообразия Грузии", - цитирует Кобахидзе "Новости-Грузия".

Он уточнил, что Иванишвили занимается этим и другими масштабными благотворительными проектами несмотря на финансовый шантаж и серьезные препятствия, которые ставятся перед ним.