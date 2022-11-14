США смягчают санкционный пресс для российских авиаторов

14 ноя. 20:15

США разрешили операции с ранее попавшими под санкции российскими предприятиями авиационной промышленности "для обеспечения безопасности гражданской авиации", - соответствующий документ сегодня опубликовало министерство финансов США.

"В интересах обеспечения безопасности гражданской авиации... разрешены все необходимые для обеспечения поставок, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг операции с ранее попавшими под санкционные ограничения компаниями", - говорится в документе Минфина. Взаимодействие в обход санкций разрешено в случаях, если "авиасудно зарегистрировано только за пределами Российской Федерации, товары, технологии или услуги, которые предоставляются или экспортируются, или реэкспортируются, используются исключительно на авиасуднах в интересах гражданской авиации", говорится в документе, передает РИА Новости.

Ограничение действия санкций касается Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Российской авиастроительной корпорации "Иркут" и связанных с ней компаний, Авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина и связанной с ним финансовой компании, Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М.Бериева, Летно-исследовательского института имени М.М.Громова, ПАО "Туполев", компании "КАПО-Автотранс", ООО "КАПО-ЖБС", ООО "Сетевая компания "Иркут", АО "Государственная транспортная лизинговая компания", а также ​​авиакомпании Emperor Aviation.

В то же время смягчение санкционного режима по-прежнему не разрешает финансовых операций через российский ЦБ или Фонд национального благосостояния РФ и министерство финансов РФ, а также другими компаниями и физлицами, не указанными в лицензии и находящимися под антироссийскими санкциями, - пояснили в Минфине США.