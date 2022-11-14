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"Карабах" заинтересовался нападающим "Динамо" 

&quot;Карабах&quot; заинтересовался нападающим &quot;Динамо&quot; 

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин может продолжить карьеру в Азербайджане. 
  
Интерес к 26-летнему украинскому форварду проявляет агдамский "Карабах", а также турецкие "Касымпаша" и "Сивасспор", сообщает "Динамомания". 
  
По данным портала, Беседин, чей контракт с киявлянами истекает в конце 2024 года, может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. 
  
Напомним, в текущем сезоне Беседин провел за "Динамо" 18 матчей в чемпионате Украины. На его счету одна результативная передача.

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