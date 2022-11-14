"Карабах" заинтересовался нападающим "Динамо" 

14 ноя. 19:59

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин может продолжить карьеру в Азербайджане.



Интерес к 26-летнему украинскому форварду проявляет агдамский "Карабах", а также турецкие "Касымпаша" и "Сивасспор", сообщает "Динамомания".



По данным портала, Беседин, чей контракт с киявлянами истекает в конце 2024 года, может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.



Напомним, в текущем сезоне Беседин провел за "Динамо" 18 матчей в чемпионате Украины. На его счету одна результативная передача.