Эбрахим Раиси напутствовал футболистов сборной Ирана перед ЧМ-2022

14 ноя. 19:45

Игроки сборной Ирана по футболу сегодня встретились с президентом страны Эбрахимом Раиси перед вылетом в Катар на чемпионат мира 2022 года.

Президент пожелал иранской футбольной сборной успехов, высоко оценив усилия ее игроков и технического персонала по подготовке к чемпионату мира 2022 года в Катаре, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Напомним, ЧМ-2022 - 22-й по счету чемпионат мира по футболу ФИФА, финальную часть которого планируется провести с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре, который эта страна примет впервые в своей истории.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. На ЧМ-2022 в Катаре иранцы попали в группу B, где они сыграют с Великобританией, США и Уэльсом.