ЕС расширил антииранский "черный" список

14 ноя. 19:41

Евросоюз включил два иранских физических и два юридических лица в санкционный список по возможным поставкам России беспилотников. Соответствующие нормативные акты опубликованы в "Официальном журнале ЕС".

Под рестрикциями оказались двое иранских военных и структуры Корпуса стражей исламской революции - Аэрокосмические силы и Qods Aviation Industries.

Напомним, 20 октября по аналогичных подозрениям в "черный" список ЕС попали в черный список производитель одноименных иранских беспилотников Shahed Aviation Industries и три генерала.