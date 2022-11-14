Турция спасает пакистанских крестьян

Чтобы уменьшить надвигающуюся угрозу голода, вызванную недавними проливными дождями, которые затопили миллионы акров пахотных земель вокруг Пакистана, турецкая государственная организация по оказанию помощи оказывает поддержку пакистанским фермерам, пострадавшим от наводнения.

По данным турецкой "Сабах", чтобы помочь тысячам фермеров в пострадавших провинциях южного Синда и юго-западного Белуджистана, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) запустило программу по раздаче семян пшеницы фермерам.

Основная озимая культура в Пакистане – пшеница. Она обеспечивает значительную часть фермеров страны средствами к существованию. По словам координатора TİKA в Карачи Халила Ибрагима Башарана, на данный момент организация предоставила 60 тонн семян пшеницы 700 мелким фермерам в восьми наиболее пострадавших районах Синда

В районе Матиари организация провела свою последнюю акцию по раздаче семян пшеницы более чем 100 фермерам в партнерстве с Сельскохозяйственным университетом Синда в Тандоджаме. На церемонии Башаран заявил, что программа предназначена для оказания помощи мелким фермерам, которые в результате интенсивных наводнений понесли значительные потери в виде урожая, готового к уборке, а также денежных средств.

Он добавил, что сейчас, когда паводковые воды сошли, основными потребностями многочисленных фермеров в пострадавших от наводнения районах стали семена и удобрения.

"Мы часто слышали о дружбе и братстве между Турцией и Пакистаном, но сегодня мы стали свидетелями этого", - сказал Гулам Мустафа, один из бенефициаров программы, поблагодарив Турцию за поддержку.

По распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция отправила около 15 рейсов и 13 "поездов доброты" с гуманитарной помощью, включая палатки, лодки, продукты питания, лекарства, вакцины и другие предметы снабжения.

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) также развернуло три палаточных городка в районах Даду, Хайдарабад и Наушахро Ферозе провинции Синд для временного размещения около 3000 пострадавших от наводнения.

Треть территории Пакистана была затоплена из-за проливных муссонных дождей, которые начались в середине июня и продолжались до конца сентября, смыв сотни тысяч домов, школ, мостов и животных, а также унеся жизни более 1700 человек.

Убытки от разрушительного наводнения обошлись и без того проблемной национальной экономике в 30 миллиардов долларов.