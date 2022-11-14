Президент Казахстана поддержал инициативу о создании молодежного движения

14 ноя. 19:29

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел встречу с активистами движения "Жаңа Адамдар", - сообщает пресс-служба президента.

Глава государства приветствовал инициативу о создании молодежного движения и отметил, что всегда будет поддерживать активных молодых казахстанцев, подчеркнув, что идет глубокая модернизация государства, а также осуществляются реформы по строительству Справедливого Казахстана.

"Сейчас время иное, время больших решений, время прорывов. А кто, если не молодежь, этим будет заниматься? Недавно я встречался в Нью-Йорке с нашими молодыми людьми, которые окончили американские вузы, устроились на работу в американские компании. Я им сказал: Мы рассматриваем вас как граждан Казахстана. Вы казахи. Где бы вы ни работали, будь это Нью-Йорк или европейские страны, государства развивающегося мира, вы все равно остаетесь казахами, – отметил глава государства, передает Sputnik Казахстан.

Токаев призвал представителей молодежи вместе строить толерантное и передовое общество, для чего молодым казахстанцам необходимо постоянно совершенствоваться, всесторонне развиваться, работать над собой и изучать языки.

Глава государства считает, что молодежи следует активно участвовать в общественной жизни страны, отстаивать свои позиции, предлагать идеи и помогать их реализовывать.

"Я на самом деле верю в нашу молодежь. Поддерживаю всех. Действительно, нашей стране нужны такие молодые люди, как вы, которые активны, образованы, открыты и сообразительны. Будущее нашей страны – в руках молодежи", – сказал президент в завершение своего выступления.