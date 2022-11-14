105-летие со дня рождения Керима Керимова отметили в Москве

14 ноя. 18:57

14 ноября в Москве в школе № 1583 имени Керима Керимова прошёл концерт, посвященный 105-й годовщине со дня рождения выдающегося советского ученого-инженера, генерал-лейтенанта артиллерии, председателя Государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых кораблей Керима Аббаса-Алиевича Керимова. Один из основателей советской космической программы, внесший значительный вклад в освоение космоса, Керим Керимов родился 14 ноября 1917 года в Баку. В течение многих он лет являлся центральной фигурой в советской космонавтике.