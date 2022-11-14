В подмосковном Подольске пылает бывший завод "Зингер"

14 ноя. 19:10

В подмосковном Подольске на площади в 2,5 тыс кв м пылает пожар в здании на территории бывшего завода "Зингер", - сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

"Площадь пожара - 2,5 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекается 96 человек и 31 единица техники", - рассказали в ведомстве, сообщив об обрушении перекрытий между 3 и 4 этажами в горящем здании, передает РИА Новости

Тушение осложняют высокая пожарная загрузка, сложная планировка здания и сильный боковой ветер, однако угрозы соседним строениям нет. Известно, что самостоятельно эвакуироваться смогли 150 человек. Предварительно, пострадавших и погибших нет.

Напомним, завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на нем выпускали швейные машины.