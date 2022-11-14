На пляже под Севастополем нашли погибшего дельфина

14 ноя. 18:46

Сегодня вечером на пляже под Севастополем был найден мертвый дельфин, который может оказаться одним из выброшенных дельфинарием две недели назад, - сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня вечером на пляже в районе села Осипенко на берегу был найден мертвый дельфин. По предварительной информации, возможно, это одна из наших четырех афалин - Зоя", - написал он в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Подтверждение будет получено после считывания чипа.

"Пока версия, что дельфинам будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи, к сожалению, подтверждаются. Возможно, будут случаи обнаружения оставшихся афалин на мелководье в ослабленном состоянии. Нужно продолжать наблюдать, в особенности с береговой линии", - отметил губернатор.

Напомним, четверо млекопитающих, занесенных в Красную книгу России, были выброшены в море директором одного из дельфинариев 2 ноября. По данным прокуратуры, речь идет о дельфинарии Flipper в парке Победы. По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело, власти Севастополя организовали операцию по спасению.