В Ростове-на-Дону нашли свалку с высокоопасными отходами

14 ноя. 18:27

В группе Telegram, посвященной новостям Западного жилого массива Ростова-на-Дону, появился пост о том, что на улице Совхозной обнаружена свалка, где вперемешку со строительными отходами неизвестные выкинули более 100 отработанных люминесцентных ламп, а также документы, принадлежащие пяти фирмам.

Прокуратура Ростовской области уже организовала проверку информации о свалке с высокоопасными отходами, - сообщил представитель надзорного ведомства региона, передает РИА Новости.

"Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления", - рассказал представитель прокуратуры.

Известно, что площадь свалки на территории городского леса составляет около 500 кв м.

Напомним, люминесцентные лампы относятся к первому, самому высокому, классу опасности.