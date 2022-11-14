Власти Египта арестовали экипаж турецкого судна с грузом трамадола

14 ноя. 18:11

Власти Египта арестовали в египетском порту Александрия команду судна Soya под флагом Коморских островов, оператором которого является турецкая компания Marine Inspektor Ltd, среди которых - пятеро граждан РФ, они были задержаны 4 ноября, - сообщает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ).

"Пятеро задержанных российских моряков - жители Керчи, Казани и Сочи. Их и трех членов экипажа из Болгарии арестовали после того, как в трех выгруженных с теплохода контейнерах были обнаружены 28 тонн медицинского препарата "Трамадол", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Моряки заключены под стражу в полицейском участке на территории порта в Александрии.

В Египет судно пришло из турецкого порта Амбарли. Что вменяют морякам египетские власти, пока неизвестно.

Арест моряков - чрезмерная мера: их обязанностью является исключительно обеспечение сохранности груза при перевозке. С учетом того, что, как утверждается, груз находился в контейнерах, которые обычно заперты и опломбированы, у экипажа нет доступа к их содержимому. Ответственность за законность перевозки того или иного груза несут грузоотправитель, грузополучатель и фрахтователь судна, если имеется, а также судовладелец, - заявили в РПСМ.

Напомним, трамадол - это опиоидный синтетический анальгетик.