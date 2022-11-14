РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Глава Палестины разочарован победой Нетаньяху на выборах

Глава Палестины разочарован победой Нетаньяху на выборах

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас разочарован необходимостью контактировать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, одержавшим победу на парламентских выборах. Об этом он заявил в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат.

Аббас подчеркнул, что знает Нетаньяху с 1990-х годов, добавив, что тот не верит в возможность мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

"Но мне снова придется иметь с ним дело, потому что у меня нет другого выбора", - цитирует палестинского лидера РИА Новости.

990 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version