Глава Палестины разочарован победой Нетаньяху на выборах

14 ноя. 18:32

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас разочарован необходимостью контактировать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, одержавшим победу на парламентских выборах. Об этом он заявил в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат.

Аббас подчеркнул, что знает Нетаньяху с 1990-х годов, добавив, что тот не верит в возможность мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

"Но мне снова придется иметь с ним дело, потому что у меня нет другого выбора", - цитирует палестинского лидера РИА Новости.