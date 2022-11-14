Грузинский премьер ответит депутатам парламента 18 ноября

14 ноя. 17:59

Выступление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в парламенте в формате интерпелляции назначено на 18 ноября, сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили на заседании бюро.

В пятницу же в парламенте выступят глава МИД Илья Дарчиашвили и министр образования и науки Михаил Чхенкели.

Каждый сможет говорить максимум 3 часа и 38 минут.

Первым перед законодателями выступит Гарибашвили. Мероприятие стартует в полдень, уточняет Sputnik Грузия.

Во время интерпелляции глава правительства, министр или представитель иного подотчетного парламенту органа отвечает в стенах законодательного органа на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.