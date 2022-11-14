Байден провел "откровенные переговоры" с Си Цзиньпином

14 ноя. 17:40

Президент США Джо Байден заявил, что провел "открытые и откровенные" переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки" (G20).



"Мы только что провели открытую и откровенную беседу", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.



Байден отметил, что на встрече с китайским лидером сообщил ему, что Вашингтон будет защищать свои интересы. "Мы будем энергично конкурировать, но я не ищу конфликта", - подчеркнул он.

В пресс-службе Белого дома рассказали, что в ходе переговоров президента США и председателя КНР обсуждалась ситуация вокруг Тайваня. В этой связи Байден заверил Си Цзиньпина, что политика США в отношении острова не изменилась.