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Байден провел "откровенные переговоры" с Си Цзиньпином

Байден провел &quot;откровенные переговоры&quot; с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил, что провел "открытые и откровенные" переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки" (G20).
 
"Мы только что провели открытую и откровенную беседу", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.
 
Байден отметил, что на встрече с китайским лидером сообщил ему, что Вашингтон будет защищать свои интересы.  "Мы будем энергично конкурировать, но я не ищу конфликта", - подчеркнул он.

В пресс-службе Белого дома рассказали, что в ходе переговоров президента США и председателя КНР обсуждалась ситуация вокруг Тайваня. В этой связи Байден заверил Си Цзиньпина, что политика США в отношении острова не изменилась.

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