МИД России: Россия нацелена на полное выполнение зерновой сделки

14 ноя. 17:46

Россия намерена полностью выполнить условия зерновой сделки, - заявил сегодня новому послу ЕС в Москве Ролану Галарагу заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, - сообщило министерство иностранных дел России.

Стороны обсудили проблематику продовольственной безопасности и другие вопросы международной повестки дня.

"Акцентирована необходимость комплексного выполнения "пакетной договоренности", которая включает в себя как "Черноморскую инициативу" по вывозу украинского продовольствия морским путем, так и на равных условиях Меморандум о взаимопонимании между Россией и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", - говорится в заявлении ведомства.