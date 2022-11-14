Россия может раньше срока обновить стратегию национальной политики

14 ноя. 17:32

Стратегия российской государственной национальной политики может подвергнуться пересмотру из-за новых задач, заявил замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

По его словам, обычно этот документ стратегического планирования обновляется один раз в пять лет.

"Сейчас срок не наступил, есть еще два года. Но ситуация меняется на наших глазах, очень быстро, и происходят серьезные сдвиги. Связано это и со специальной военной операцией, и с тем, что у нас есть теперь новые регионы РФ", - цитирует чиновника ТАСС.

Магомедов уточнил, что в новых регионах России необходимо в числе прочего "формировать общероссийскую гражданскую идентичность", для чего и может потребоваться пересмотреть стратегию.