Туроператоры ЮАР присматриваются к турпотенциалу Грузии

14 ноя. 17:29

Национальная администрация туризма Грузии организовала инфотур для туроператоров из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и ознакомила их с туристическим потенциалом страны, - сообщает пресс-служба ведомства.

Представители туристической отрасли ЮАР побывали в Тбилиси и в винном регионе страны – Кахетии, где познакомились с местной туристической инфраструктурой. Для гостей организовали кулинарный мастер-класс и дегустацию вина, - передает Sputnik Грузия.

Также национальная администрация туризма провела презентацию туристических направлений Грузии.

Гости из Южной Африки обсудили с грузинскими коллегами вопросы будущего сотрудничества, в том числе проведения совместных туров.