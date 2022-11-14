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Туроператоры ЮАР присматриваются к турпотенциалу Грузии

Туроператоры ЮАР присматриваются к турпотенциалу Грузии

Национальная администрация туризма Грузии организовала инфотур для туроператоров из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и ознакомила их с туристическим потенциалом страны, - сообщает пресс-служба ведомства.

Представители туристической отрасли ЮАР побывали в Тбилиси и в винном регионе страны – Кахетии, где познакомились с местной туристической инфраструктурой. Для гостей организовали кулинарный мастер-класс и дегустацию вина, - передает Sputnik Грузия.

Также национальная администрация туризма провела презентацию туристических направлений Грузии.

Гости из Южной Африки обсудили с грузинскими коллегами вопросы будущего сотрудничества, в том числе проведения совместных туров.

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