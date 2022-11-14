Северо-Кавказская студия кинохроники стала собственностью Северной Осетии

14 ноя. 17:13

Власти Северной Осетии начнут работы по проектированию новых объектов Северо-Кавказской студии кинохроники в 2023 году. Процедура банкротства студии завершена, все долги компании выплачены регионом, - сообщил глава региона Сергей Меняйло.

"Мы полностью вывели студию кинохроники из процедуры банкротства, за счет средств республиканского бюджета мы все заплатили. …Сейчас проходит экспертиза - здание реконструировать или сносить - я больше склоняюсь к тому, что надо строить новое. В данный момент мы не можем приступить к проектированию, пока не разберемся с частной собственностью, которая там есть. Думаю, что у нас основная задача на следующий год - спроектировать, а через год уже начать строительство", - рассказал он, передает ТАСС.

Теперь территория киностудии будет использоваться по прямому назначению: она будет развиваться на базе национального телевидения, - добавил глава региона.

Напомним, Указ о передаче студии в собственность республики в апреле текущего года подписал президент России Владимир Путин, после чего в течение трех месяцев пакет акций студии официально перешел в собственность Северной Осетии.