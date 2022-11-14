В России запретят высаживать безбилетных детей

14 ноя. 16:59

Министерство транспорта России ввело запрет на высаживание из поездов детей младше 16 лет, у которых нет билета. Об этом сообщили 14 ноября в Генеральной прокуратуре.

"По инициативе Генпрокуратуры Минтрансом России утверждены новые Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, устанавливающие запрет удаления из поездов безбилетных граждан, не достигших 16-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на перевозчика будет возлагаться возлагается обязанность по передаче несовершеннолетних органам полиции.

Новое положение вступает в силу с сентября 2023 года.