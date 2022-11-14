Ипотека обходится жителям СКФО очень дорого

14 ноя. 16:57

Ряд регионов Северного Кавказа оказались в нижней части рейтинга российских регионов по ипотечной долговой нагрузке от РИА Новости.

Так, по мнению экспертов, меньше затрат уходит на ипотеке в Чукотке (ипотечный платеж составляет 26,8% от размера средней зарплаты), Магаданской области (29,2%), Ямало-Ненецкого АО (30,5%), Ненецкого АО (32,5%), Мурманской области (35,1%).

В конце списка оказались Северная Осетия (81,6%), Севастополь (85,1%), Калмыкия (88,5%). Рейтинг замкнула список Карачаево-Черкесия, где на ежемесячные платежи по средней ипотеке требуется потратить почти всю среднюю зарплату в регионе (94,2%).