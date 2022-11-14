В ООН сообщили о ликвидации препятствий для экспорта российского продовольствия

14 ноя. 16:30

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что благодаря взаимодействию ООН с США и Европейским союзом удалось снять многие препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений.



"Наше взаимодействие с США, ЕС и Великобританией помогло снять многие препятствия для доступа на рынок", - сказал он в ходе своего выступления на саммите "Большой двадцатки".

Гутерриш также отметил, что необходимо сделать больше, чтобы устранить глобальный дефицит удобрений. "Цены на удобрения выросли в три раза, чем до пандемии. Мы работаем над устранением всех препятствий для свободного доступа российского продовольствия и удобрений", - цитирует главу всемирной организации ТАСС.