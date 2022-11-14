Астана готова принять "Иннопром" в 2023 году

14 ноя. 16:21

Власти Казахстана планируют в октябре следующего года провести в Астане международную выставку "Иннопром". Об этом стало известно по итогу встречи главы министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбека Ускенбаева с заместителем министра промышленности и торговли России Алексеем Груздевым.

"Стороны обсудили вопросы проведения в Казахстане международной промышленной выставки "Иннопром". Выставка "Иннопром" традиционно проводится в Екатеринбурге с 2010 года. <…> В ходе встречи Каирбек Ускенбаев отметил, что организация международной выставки запланирована на октябрь следующего года", - сообщила пресс-служба Мининдустрии республики.

Казахстан в этом году стал официальным партнером выставки "Иннопром-2022", напомнил министр. "На площадке казахстанской экспозиции площадью 1 600 кв. метров разместились более 200 компаний из химической, фармацевтической промышленности, цветной и черной металлургии, машиностроения, строительной индустрии и легкой промышленности. Мы накопили большой опыт, и теперь у нас есть цель провести такое мероприятие в столице нашей страны", - рассказал Ускенбаев.

По словам Груздева, российская сторона готова оказать максимальную поддержку в организации мероприятия в Астане.