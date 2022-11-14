В Казахстане нашли мужчину, жившего 34 года без документов

14 ноя. 15:54

Житель Восточно-Казахстанской области 34 года жил без документов, которые удостоверяют личность, сообщает пресс-служба департамента полиции по региону.

Как рассказал 54-летний мужчина, в 1988 году он вместе с родителями перебрался в Усть-Каменогорск и с того времени никогда не покидал город. Потеряв документы в 20 лет, он не оформил своевременно удостоверение личности гражданина страны.

Стоит добавить, что работники миграционной службы помогли жителю Казахстана обзавестись долгожданным документом и начать пользоваться государственными услугами.