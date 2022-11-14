Россия и Казахстан обсудили план работ по демаркации на следующий год

14 ноя. 15:36

В Москве на прошлой неделе состоялось 123-е заседание совместной казахстанско-российский демаркационной комиссии, на котором обсуждался план работ по демаркации совместной границы в 2023 году. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Он подчеркнул, что стороны продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов демаркации, поговорили о вопросах, связанных с обозначением линий государственной границы на ее отдельных участках, передает ТАСС,

Представитель внешнеполитического ведомства также добавил, что следующее заседание комиссии пройдет в декабре 2022 года в Казахстане.