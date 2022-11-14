Макрон намерен связаться с Путиным

14 ноя. 15:38

Французский лидер Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после G20, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Сообщается, что он "намерен продолжить диалог" с Путиным и связаться ему после саммита.

В Елисейском дворце заявили, главы МИД и Минфина Франции Катрин Колонна и Брюно Ле Мэр не будут вести встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях G20.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не собирается общаться с Макроном.