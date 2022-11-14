Россиянка, пострадавшая при взрыве в Стамбуле, остается в больнице

14 ноя. 16:15

На лечении в одной из клиник Стамбула остается гражданка России, пострадавшая в результате теракта, сообщает генконсульство РФ.

Взрыв прогремел в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, погибли шесть человек, пострадал 81 человек, в том числе трое россиян.

"По уточненной информации, в отношении двоих российских граждан, пострадавших в результате взрыва в Стамбуле, госпитализация не потребовалась. Третья пострадавшая в настоящее время проходит лечение в одной из стамбульских клиник", - говорится в сообщении генконсульства.