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Россиянка, пострадавшая при взрыве в Стамбуле, остается в больнице

Россиянка, пострадавшая при взрыве в Стамбуле, остается в больнице

На лечении в одной из клиник Стамбула остается гражданка России, пострадавшая в результате теракта, сообщает генконсульство РФ.

Взрыв прогремел в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, погибли шесть человек, пострадал 81 человек, в том числе трое россиян.

"По уточненной информации, в отношении двоих российских граждан, пострадавших в результате взрыва в Стамбуле, госпитализация не потребовалась. Третья пострадавшая в настоящее время проходит лечение в одной из стамбульских клиник", - говорится в сообщении генконсульства.

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