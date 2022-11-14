Бердымухамедов выразил соболезнования Эрдогану в связи со взрывом в Стамбуле

14 ноя. 14:57

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель верхней палаты парламента республики Гурбангулы Бердымухамедов выразили соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле. Об этом сообщили 14 ноября в министерстве иностранных дел Туркменистана.

"Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили письма в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которых выразили соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле, в результате чего имеются человеческие жертвы, раненые и пострадавшие", - сказано в заявлении.

Напомним, 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Его жертвами стали 6 человек, более 80 пострадали. Полиция задержала 46 подозреваемых в причастности к теракту.