Норвегия, Грузия и Казахстан примут участие в форуме "Социо" в России

14 ноя. 15:03

В первом Международном форуме "Социо" участие примут представители Норвегии, Армении, Грузии, Кыргызстана и Казахстана. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 16-17 ноября, пишет ТАСС.

"За последнее время это, наверное, первый форум, который практически целиком посвящен социальной тематике, и не надо его воспринимать только как форум, связанный с <…> людьми и детьми с ограничениями по здоровью. Это, действительно, более широкая повестка. <…> Уже более 7 тыс участников, что достаточно серьезно, поэтому такое серьезное международное представительство - Армения, Киргизия, Норвегия, Грузия, Казахстан, большое количество организаций-участниц, в том числе некоммерческих", - рассказал в понедельник заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Планируется уделить особое внимание некоммерческому сектору, в частности оказанию платных услуг и реализации проектов через коммерческие и некоммерческие структуры.

На форуме будут работать 30 секций в пяти залах, ожидается участие более 200 спикеров в сфере социальной политики, здравоохранения, культуры, спорта и образования, инициаторы лучших практик социального сервиса, направленных на улучшение качества жизни человека.