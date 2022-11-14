Американский след в стамбульском теракте сблизит Турцию с Россией

В Турции уж очень давно не было крупных потрясений и терактов. Основные турбулентные годы связаны с активной фазой гражданской войны в Сирии. Последний крупный теракт датируется декабрем 2015 года. Тогда в Стамбуле погибли 44 человека, ранены 166. Атаку устроили курдские боевики из РПК.

Вчерашний теракт снова возвращает Стамбулу статус небезопасного города. Масштаб взрыва на оживленной улице Истикляль меньше, чем в Бешикташе семь лет назад - погибли шесть человек, 81 пострадал, - однако след снова ведет к пресловутому курдскому движению в регионе.

Силы МВД задержали уже 46 подозреваемых. По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, инструкция по организации атаки поступила из города на севере Сирии – Кобани. Именно там находится одна из баз курдских Отрядов народной самообороны (YPG). В Турции YPG считается сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), обе признаны Анкарой террористическими организациями и запрещены.

Версия о причастности курдских экстремистов к теракту выглядит вполне жизнеспособной. Ведь Турция проводила военные операции на севере Сирии по вытеснению из этих районов YPG - "Оливковая ветвь" в Африне и "Источник мира" в Заевфратье). Турция видит угрозу в контроле северной границы курдскими отрядами. Сильные сирийские курды на юге могут дать поддержку турецким курдам, что означает потенциальную угрозу создания Курдистана за счет турецких земель.

Все, что связано с сирийскими курдами, ассоциируется в Анкаре с США. И это логично. Ведь когда турецкая армия проводила операции в Африне и Заефратье, Белый дом жестко осудил эти действия. Дональд Трамп даже угрожал "разрушить экономику Турции". На фоне этих боевых операций США ввели тарифы на турецкий алюминий и сталь, а Европа ограничила поставки вооружений. Таким образом, США и Евросоюз поддерживают тех, кого Анкара считает террористами. На подконтрольных YPG территориях в Сирии находятся американские военные базы, установленные там под предлогом борьбы с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка).

С учетом американского влияния неудивительно, что МВД Турции озвучило обвинения в адрес Вашингтона. Послание США с соболезнованиями по поводу теракта в Стамбуле власти Турции восприняли как намек на причастность к организации взрыва. "Сойлу также обвинил Соединенные Штаты, заявив, что послание Белого дома с соболезнованиями сродни тому, что "убийца первым появляется на месте преступления"", - передает слова Сойлу телеканал WSOC-TV.

Скажутся ли обвинения Сойлу на отношениях Анкары со своим основным партнером по НАТО – интригующий вопрос. Турция уже обвиняла США в поддержке курдских отрядов, но в этот раз Анкара говорит не о спонсорстве, а об организации убийства турецких граждан. Возможно, уровень отношений двух стран НАТО настолько деградировал, что даже турецкие министры не сдерживаясь называют вещи своими именами.

Теракт, очевидно, еще больше углубит кризис в отношениях Турции и США, и возможно, лишний раз убедит Эрдогана в правильности выбора по диверсификации отношений с Западом за счет торговли и партнерства со странами ШОС, в частности, с Россией.