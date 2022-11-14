Из больниц Стамбула выписали почти 60 пострадавших во время теракта

14 ноя. 14:38

В понедельник из больниц Стамбула выписали 57 пострадавших в результате теракта на улице Истикляль. Об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

Он подчеркнул, что в настоящее время 18 пациентов находятся в больничных палатах, 6 пациентов - в отделении интенсивной терапии.

Ерликая уточнил, что двое пациентов по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Его жертвами стали 6 человек. Полиция задержала 46 подозреваемых в причастности к теракту.