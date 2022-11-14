В России создана альтернатива GPS для беспилотников

14 ноя. 14:35

Российская компания Droneshub создала визуальную систему навигации для беспилотного наземного транспорта, не требующую использования GPS/ГЛОНАСС и мобильной связи, пишут "Известия".

Как рассказали в АНО "Платформа НТИ", которая оказывает маркетинговую и коммуникационную поддержку проекту, новая система позволяет транспорту ориентироваться с помощью искусственного интеллекта, а также бортовых видеокамер. Беспилотный автомобиль проезжают по определенному маршруту, ИИ распознает и классифицирует окружающие объекты. После обучения и обработки видео с камер, распознавания и классификации объектов, построения карты местности транспортное средство готово к дальнейшей работе без необходимости использования GPS.

"Такие системы могут стать крайне важным дополнительным инструментом навигации. Они позволят автомобилям и другому транспорту ориентироваться в плотной городской застройке, где теряется сигнал со спутников GPS и ГЛОНАСС. Они могут помочь и в случае, если возникают радиопомехи, препятствующие работе навигационных спутниковых систем", - сообщил директор АНО "Центр Аэронет" Сергей Жуков.

Чтобы система навигации работала эффективно, необходимы стоящие на местах знаки, различимая разметка и другие элементы.