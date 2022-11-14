Азербайджан и Грузия договорились о военном сотрудничестве в 2023 году

14 ноя. 14:00

Министры обороны Азербайджана и Грузии генерал-полковник Закир Гасанов и Джуаншер Бурчуладзе встретились в Тбилиси. Глава Минобороны Азербайджана находится с официальным визитом в Грузии.

В рамках официальной церемонии встречи министры прошли перед почетным караулом, военный оркестр исполнил государственные гимны обеих стран.

Глава оборонного ведомства Азербайджана посетил парк Гейдара Алиева в Тбилиси, возложил венок к памятнику Общенациональному лидеру республики, почтив его светлую память.

Гасанов и Бурчуладзе обсудили вопросы региональной безопасности, перспективы развития военного сотрудничества, а также проведения совместных военных учений и рабочих встреч.

Стороны также уделили внимание вопросам дальнейшего расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах.

Министры обороны Азербайджан и Грузии в ходе встречи подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.