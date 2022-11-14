Бродячие собаки привели к заведению дела о халатности

14 ноя. 14:09

По факту халатности чиновников администрации Южно-Сухокумска, которые занимались отловом бродячих собак, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Следователи уже провели проверку после жалоб жителей о нападении собак на людей в Южно-Сухокумске. По их словам, ситуация не меняется уже несколько лет.

"В рамках расследования уголовного дела будет установлено наличие обращений граждан с жалобами на стаи бродячих собак в муниципальные органы, а также все причины и условия, приведшие к случившемуся", - сказано в сообщении.