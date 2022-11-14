Боррель едет в Казахстан

14 ноя. 13:58

В среду, 16 ноября, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приедет в Казахстан. Об этом сообщил сегодня официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

В рамках поездки глава европейской дипломатии проведет переговоры с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди и руководством страны.

Смадияров рассказал, что на встречах будут обсуждаться актуальные региональные и международные проблемы. Стороны также поговорят о перспективах сотрудничества между Казахстаном и ЕС, передает ТАСС.

17 октября Боррель отправится в Самарканд, где примет участие в 18-й встрече министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - ЕС".