В Иране задержано свыше 100 участников протестных демонстраций

14 ноя. 13:53

На северо-западе Ирана задержали более 100 протестующих. Об этом сообщили в агентстве "Клуб молодых журналистов", ссылаясь на генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Силы безопасности арестовали более 100 человек в ходе недавних беспорядков", - сказал он.

Генерал КСИР также поведал, что силы безопасности предотвратили ввоз через северо-западные границы Ирана нескольких партий оружия, которое должно было быть использовано в беспорядках.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.