Теракт не стал для россиян помехой при бронировании путевок в Стамбул

14 ноя. 13:47

Российские путешественники, несмотря на воскресный теракт, активно бронируют путевки в Стамбул на Новый год и зимние каникулы, сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

"Жалоб нет, все туроператоры и принимающие компании находятся на связи с россиянами. Аннуляций уже купленных путевок тоже нет. Продажи идут в обычном режиме. Хорошую динамику продолжают показывать бронирования на Новый год и зимние каникулы в целом в страну и отдельно в Стамбул", - цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Горина, Стамбул пользуется у россиян популярностью не только в качестве экскурсионного направления на зимние праздники, но и в качестве транзитного хаба. "30% рейсов, которые летят через Стамбул - это транзиты в третьи страны, включая Европу", - уточнил вице-президент РСТ.