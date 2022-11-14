СМИ: Россия и США проводят переговоры в столице Турции

14 ноя. 13:29

Сегодня в Анкаре проходят переговоры между представителями России и США, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.

По данным издания, российскую делегацию возглавляет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

У данной российско-американской встречи не было публичного анонса. Источник издания также отказался сообщить подробности переговоров.

Отметим, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в Анкаре.

Последний раз представители России и США встречались в Женеве 10 января. Тогда стороны обсуждали гарантии безопасности.