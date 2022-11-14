Путин пока не собирается разговаривать с Гутерришем

14 ноя. 13:30

Президент России Владимир Путин пока не собирается разговаривать с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрией Песков, передает РИА Новости.

"Пока не планируется", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, планируется ли какой-то контакт с генсеком ООН перед принятием решения по судьбе "зерновой сделки", срок действия которой истекает 19 ноября.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле. 29 октября Россия сообщила о приостановке участия в "зерновой сделке", а 2 ноября проинформировала о возвращении в сделку.