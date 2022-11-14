Токаев выразил соболезнования Турции в связи с терактом в Стамбуле

14 ноя. 12:58

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с террористическим акта в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Акорды.

"Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших", - сказал глава государства.

Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Его жертвами стали 6 человек. Полиция задержала 46 подозреваемых в причастности к теракту.