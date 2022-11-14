Грузия ведет подготовку к началу горнолыжного сезона

14 ноя. 13:07

Подготовку к предстоящему зимнему горнолыжному сезону в Грузии обсудили представители профильных ведомств и частного сектора.

Встреча состоялась на горнолыжном курорте Гудаури, организаторами стали "Агентством горных трасс" министерства экономики и устойчивого развития Грузии, краевая администрация Мцхета-Мтианети и Бизнес-ассоциация горных курортов.

На встрече были обсуждены подготовительные работы к новому сезону, существующие вызовы и пути их решения, вопросы координации работы. "Функции и обязанности хорошо распределены между ведомствами, соответственно, мы надеемся, что достойно встретим зимний сезон 2022-2023 годов", - отметил директор "Агентства горных трасс" Ираклий Бурчуладзе, передает Первый канал.

Напомним, в Грузии есть четыре региона с оборудованными горными курортами: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали (Самегрело - Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Обычно зимний сезон стартует со второй половины декабря и длится по конец марта.