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В Дагестане закрыт проезд через Харибский перевал

В Дагестане закрыт проезд через Харибский перевал

Проезд через высокогорный Харибский перевал в Гумбетовском районе Дагестана закрыт из-за сильного снегопада, проинформировали в пресс-службе районной администрации

«На Харибском перевале, связывающем горы и равнины Дагестана, бушует снежная буря. Проезд временно закрыт», - говорится в сообщении.

Уточняется, что водителям следует воздержаться  от поездок по республиканской трассе, на которой расположен перевал, во избежание ДТП и снежного плена, а выбирать альтернативные пути, например, через Гимринский тоннель.

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