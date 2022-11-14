В Дагестане закрыт проезд через Харибский перевал

14 ноя. 13:03

Проезд через высокогорный Харибский перевал в Гумбетовском районе Дагестана закрыт из-за сильного снегопада, проинформировали в пресс-службе районной администрации

«На Харибском перевале, связывающем горы и равнины Дагестана, бушует снежная буря. Проезд временно закрыт», - говорится в сообщении.

Уточняется, что водителям следует воздержаться от поездок по республиканской трассе, на которой расположен перевал, во избежание ДТП и снежного плена, а выбирать альтернативные пути, например, через Гимринский тоннель.