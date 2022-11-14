В Иране подтвердили визит делегации МАГАТЭ в страну

14 ноя. 12:55

В ближайшее время делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Иран. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Насер Канаани.



"Безусловно, Иран продолжит свое плодотворное сотрудничество с МАГАТЭ в области решения вопросов атомной безопасности. Мы пришли к соглашению об осуществлении поездки делегации МАГАТЭ в Иран", - цитирует его РИА Новости со ссылкой на Tasnim.



Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил, что на прошлой неделе в Вене состоялась встреча иранской делегации с руководством МАГАТЭ. При этом он выразил сожаление в связи с тем, что по-прежнему есть стороны, которые пытаются повлиять на технический процесс реализации переговоров Ирана и МАГАТЭ.