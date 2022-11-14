Стало известно, куда россияне отправятся поездом на Новый год

14 ноя. 12:45

Список из 20 самых популярных направлений на Новый год составили аналитики сервиса путешествий "Туту.ру".

Согласно информации, больше всего поездок по железной дороге на новогодние праздники (с 29 декабря по 8 января) россияне планируют из Москвы в Санкт-Петербург. Вторым по популярности направлением из Москвы стал Ростов-на Дону, третьим - Казань.

В топ-20 вошло много южных направлений, в том числе Москва - Краснодар, Москва - Симферополь, Москва - Новороссийск и Москва - Анапа, Москва - Воронеж, Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону, Краснодар - Адлер, Ростов-на-Дону - Адлер, Сочи - Краснодар и Санкт-Петербург - Воронеж. Аналитики отмечают, что в этом году популярность поездок в сторону юга выросла в разы в связи с временным закрытием аэропортов.