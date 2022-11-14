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Стало известно, куда россияне отправятся поездом на Новый год

Стало известно, куда россияне отправятся поездом на Новый год

Список из 20 самых популярных направлений на Новый год составили аналитики сервиса путешествий "Туту.ру".

Согласно информации, больше всего поездок по железной дороге на новогодние праздники (с 29 декабря по 8 января) россияне планируют из Москвы в Санкт-Петербург. Вторым по популярности направлением из Москвы стал Ростов-на Дону, третьим - Казань.

В топ-20 вошло много южных направлений, в том числе Москва - Краснодар, Москва - Симферополь, Москва - Новороссийск и Москва - Анапа, Москва - Воронеж, Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону, Краснодар - Адлер, Ростов-на-Дону - Адлер, Сочи - Краснодар и Санкт-Петербург - Воронеж. Аналитики отмечают, что в этом году популярность поездок в сторону юга выросла в разы в связи с временным закрытием аэропортов.

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